Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiedottanut ohjeista Venäjälle matkustamisen suhteen. Maan koronaepidemia on pahentunut kesäkuussa nopeasti. Tartuntamäärät ovat kasvussa koko maassa, mukaan lukien suuret kaupungit kuten Moskova ja Pietari, kerrotaan THL:n tiedotteessa.

Pietarissa 14 päivän ilmaantuvuus on 240 kun Suomessa vastaava on 19. Näin ollen riski saada koronavirustartunta Pietarissa on selvästi suurempi kuin Suomessa.

THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Venäjälle. Lisäksi kaikkia Venäjältä Suomeen palaavia suositellaan käymään koronavirustestissä 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen. Sosiaalisia kontakteja tulisi välttää testituloksen valmistumiseen saakka.

Testiin voi hakeutua omalla koti – tai oleskelupaikkakunnalla. Koronavirustestit ovat testattavalle maksuttomia, tiedotteessa muistutetaan.

