Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehottaa tammikuussa asepalveluksen aloittavia hakemaan influenssarokotuksen hyvissä ajoin ennen palveluksen alkua. Asepalveluksen aloittavilla on oikeus maksuttomaan influenssarokotukseen.

THL:n asiantuntijalääkäri Anna Scherleitnerin mukaan influenssavirus leviää helposti tiiviisti asutuissa olosuhteissa. Influenssa voi olla raju myös terveillä aikuisilla ja toipuminen voi viedä aikaa. Influenssa altistaa myös jälkitaudeille, kuten keuhkokuumeelle tai sydänlihastulehdukselle.

Rokotteen voi saada myös palvelukseen astuessaan. THL:n mukaan alkuvuodesta otettu rokote ei kuitenkaan välttämättä ehdi antaa riittävää suojaa ennen influenssaepidemian alkamista. Siitä on kuitenkin hyötyä, sillä eri influenssavirukset kulkeutuvat Suomeen pitkin talvea ja kevättä.

Influenssarokotteen voi ottaa myös samaan aikaan koronarokotteen tai jonkun muun rokotteen kanssa.

THL:n mukaan influenssarokotukset ovat edenneet hyvin ja rokotteita on yhä hyvin jäljellä. Kansalliseen rokotusohjelmaan on hankittu kaksi miljoonaa pistettävää rokoteannosta ja 116 000 nenäsumuteannosta. Oulussa kaupungin influenssarokotteiden loppumisesta kerrottiin viime viikolla. THL:n mukaan rokotteita on tulossa lisää niillekin paikkakunnille, joista rokotteet ovat tilapäisesti loppuneet.

Influenssaepidemia ei THL:n mukaan ole vielä alkanut Suomessa tai Euroopassa.