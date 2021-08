Suomessa on rekisteröity 765 uutta koronavirustartuntaa, kerto THL. Valtaosa on pääkaupunkiseudulla.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa rekisteriin meni 47 uutta tartuntaa, joista valtaosa eli 25 tapausta Oulussa.

Muut tartunnat jakautuivat seuraavasti:

Alavieska 1

Kempele 2

Kuusamo 3

Liminka 2

Muhos 2

Nivala 2

Pyhäjoki 1

Raahe 3

Siikajoki 2

Ylivieska 4

Lapissa tartunnat kasvoivat kahdeksalla tapauksessa, joista seitsemän Rovaniemellä ja yksi Kittilässä.

Länsi-Pohjan lukema nousi kahdella Tornion tartunnalla. Kainuussa rekisteriin meni kahdeksan uutta tapausta Kajaanissa.

Viimeisten kahden viikon aikana koko maassa on rekisteröity 10 071 tartuntaa. Se on 3 667 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on varmistettu Suomessa pian 117 000.