Puuttuminen ylipainoon on tärkeätä, koska lihavuus jatkuu usein aikuisikään ja lisää useiden sairauksien, kuten valtimotautien ja tuki- ja liikuntaelinongelmien riskiä. Arkistokuva. Kuva: pekka saarinen

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, selviää THL:n tuoreesta tilastosta. Vähintään ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joilla aikuisen painoindeksiä vastaava luku on 25kg/m² tai enemmän.

THL:n mukaan vuonna 2019 vähintään ylipainoisia oli 27 prosenttia 2–16-vuotiaista pojista ja 17 prosenttia tytöistä. Pojista lihavia oli kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Lihaviksi määritellään, jos painoindeksiluku on vähintään 30kg/m².

Poikien ylipaino ja lihavuus ovat tyttöjä yleisempiä kaikissa ikäluokissa. Ylipaino on kouluikäisillä yleisempää kuin alle kouluikäisillä.

– Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi. Tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa. Aktiivinen liikkuminen on vähentynyt, THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki kertoo tiedotteessa.

Mäen mukaan on huolestuttavaa, että lapsuudessa esiintyvä ylipaino jatkuu usein myös aikuisiälle. Mäki muistuttaa, että lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Riskejä voidaan kuitenkin vähentää elintapamuutoksilla.

– Terveellisten elintapojen edistämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä sekä terveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Esimerkkejä kaikkiin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista toimista ovat terveysperusteinen verotus ja lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen, Mäki sanoo.

Tiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä perustuvat lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa kirjattuihin pituus- ja painomittauksiin.