Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tilannekatsauksen tänään kello 10–10.45.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että uusien todettujen koronatapausten määrät laskivat hieman viime viikolla ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin.

Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti.

Lisäksi maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut. Tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti viimeisten päivien aikana.

Taudin ilmaantuvuus ei ole noussut samalla tavalla vanhimmissa ikäluokissa, mikä kertoo rokotteiden vaikuttavan, kommentoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Suomessa todettaneen tänään noin 730 uutta koronatartuntaa, kommentoi Puumalainen tämän päivän tiedotustilaisuudessa. Tarkka lukema vahvistetaan myöhemmin.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,0–1,15, mikä on hieman pienempi kuin viime viikolla. Epidemian kasvu on hidastunut, mutta tartuntoja on edelleen suuria määriä. Uusia tartuntoja on todettu eniten nuorten aikuisten ja työikäisten parissa.

Niin erikoissairaanhoidon kuin tehohoidon kuormitus on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti viime päivien aikana.

Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan jatkuvan suurena lähiviikkojen ajan.

Tilannekatsauksessa ovat mukana myös strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri Fimeasta.