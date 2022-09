Enterovirusta on liikkeellä Suomessa tavanomaista enemmän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n mukaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen enterovirusten tapausten määrä on alkanut lisääntyä tavallista aiemmin tänä vuonna. Myös enterorokkotapauksia on raportoitu ympäri maata tavallista enemmän.

Viime vuonna enterovirustapauksia ilmoitettiin kaikkiaan 243 kappaletta. Nyt niitä on ilmoitettu tartuntatautirekisteriin jo 217 ja määrän odotetaan vielä kasvavan.

Enterovirukset aiheuttavat oireita useimmiten lapsilla, mutta myös nuoret ja aikuiset voivat saada tartunnan. Niiden aiheuttamat infektiot ovat yleensä lieväoireisia ja paranevat itsestään viikossa tai parissa. Myös vakavampia taudinkuvia esiintyy vuosittain ja enterovirukset voivat harvinaisempina tautimuotoina aiheuttaa sydänlihastulehdusta ja aivokalvontulehdusta.

THL:n mukaan suurin osa nyt todetuista tapauksista on lieväoireisia, mutta lapsipotilaita on joutunut hengenahdistusoireiden vuoksi myös sairaalahoitoon ainakin Turussa. Näillä potilailla on todettu enterovirus D 68.

Enterovirukset ovat hyvin yleisiä ja kauden aikana väestössä voi kiertää jopa kymmeniä erilaisia virustyyppejä. Enterovirukset tarttuvat ulosteesta käsiin ja käsistä suuhun tai pisaratartuntana. Tehokkain tapa estää tartuntoja on huolehtia käsihygieniasta.

