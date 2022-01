Helsinki

Testauksen ja jäljityksen kuormittuneisuuden sekä kokonaisvaikuttavuuden vuoksi voimavaroja tulisi nyt suunnata toisin, linjaa THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Penttinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa koronakaranteenin ja eristyksen lyhentämistä viiteen vuorokauteen oireiden alusta. THL on antanut asiasta tänään lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja valtioneuvoston kanslialle (VNK).

THL toteaa lausunnossaan, että laboratoriovarmistettujen tapausten hyvin pitkällinen eristäminen ei nykykäsityksen mukaan juurikaan lisää vaikuttavuutta koronaepidemian hallinnan kannalta. Lisäksi omikronmuunnoksen tartuttavuus on suurinta juuri oireiden alkaessa ja jo ennen oireiden alkua.

– Lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden riittävyys on yksi tärkeä syy tarkastella karanteenien ja eristyksen pituutta, THL totesi tiedotteessaan.

Karanteenin ja eristyksen mittaa on lyhennetty myös muissa maissa.

Karanteenin pituus on nyt yleensä 10 päivää. Karanteeni asetetaan virukselle altistuneille henkilöille. Eristys tarkoittaa, että tarttuvaa tautia sairastava henkilö eristetään terveistä. Tartuntatautilääkäri tekee eristysmääräyksen ja kertoo eristyksen pituuden, joka on yleensä vähintään kymmenisen päivää.

THL: Painopistettä sairaalahoidon kapasiteetin kasvattamiseen

THL arvioi, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän. Tilanteessa, jossa testiin hakeutumisessa ja testiin pääsemisessä, tulosten saamisessa, jäljityssoitossa ja karanteenimääräyksissä kestää kokonaisuutena useita päiviä tai jopa yli viikon, jäljityksen tehokkuus jatkotartuntojen ehkäisyssä on matala.

– Näkemyksemme on, että testauksen ja jäljityksen kuormittuneisuuden sekä kokonaisvaikuttavuuden vuoksi voimavaroja tulisi nyt suunnata toisin, sanoi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta tiedotteessa.

THL:n mukaan nykyisessä epidemiatilanteessa painopisteiden tulisi olla sairaalahoidon kapasiteetin kasvattamisessa, hoidon hyvässä toteutumisessa ja kolmansien rokotusten antamisessa.

– Kaikkien tartuntojen seuraamista ei täten priorisoitaisi, etenkään rokotettujen ja perusterveiden osalta, THL totesi tiedotteessaan.