Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan amfetamiinin käyttö on noussut pääkaupunkiseudulla ennätyksellisiin lukemiin poikkeusolojen aikana. Kuva: Arttu Laitala

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että amfetamiinin käyttö on noussut pääkaupunkiseudulla ennätyksellisiin lukemiin. Kehitys on havaittu THL:n jätevesitutkimuksissa, joihin on kerätty viikottaisia näytteitä maalis-huhtikuussa.

Amfetamiinin käyttö on kasvanut pääkaupunkiseudulla keskimäärin 15 prosenttia verrattuna edelliseen puolen vuoden ajanjaksoon. Käyttö on jatkanut kasvuaan maaliskuun puolivälissä voimaan tulleiden poikkeusolojen aikana.

– Amfetamiinin käyttö on kolminkertaistunut vuodesta 2013, eikä minkään jätevedestä tutkitun huumeen käytössä ole havaittu kevään aikana selkeää laskua koronan rajoitustoimista huolimatta, THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar kertoo laitoksen julkaisemassa tiedotteessa.

Gunnarin mukaan amfetamiinin käytön lisääntymisen ei voida osoittaa johtuvan koronavirusepidemian aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteissa.

Huumausainepitoisuuksia mitataan jätevesistä 24 tunnin kokoomanäytteillä, jotka otetaan jätevedestä sunnuntai- ja maanantaiaamun väliseltä ajanjaksolta.

Tietoja huumeiden käytön kehityksestä Oulussa ja mahdollisista muutoksista poikkeusolojen aikana saadaan syksyllä. THL:n kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää kertoo, että näytteitä on Suomen kaupungeissa kerätty viikottain maalis-huhtikuusta lähtien, mutta näytteitä pystytään analysoimaan vasta, kun niille saadaan vertailukohta poikkeusolojen jälkeiseltä ajalta.

Tietoja pääkaupunkiseudun huumeiden käytön lisääntymisestä pystyttiin julkaisemaan jo ennen muita kaupunkeja, koska mittauksia ollaan tehty pääkaupunkiseudulla vuosittain vuodesta 2013 lähtien.

Jätevesitutkimuksen tulokset ovat linjassa poliisin näkemyksen kanssa huumetilanteen kehittymisestä. Poliisihallitus kertoo tiedotteessa, että tammi-huhtikuussa kaikkien huumausainerikosten määrä kasvoi 40 prosentilla verrattuna vastaavaan aikaan viime vuonna. Poliisi korostaa, ettei huumausaineiden saatavuus ei vaikuta vähentyneen poikkeusolojen aikana.