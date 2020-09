Suomessa on raportoitu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 355 tartuntaa, mikä on 17 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 212, kun edellisten seitsemän päivän määrä oli 143.

Pohjois-Pohjanmaalla on kirjattu kaksi uutta tartuntaa, ja kokonaismäärä on nyt epidemian aikana 176 tapausta. THL:n lukujen mukaan uudet tartunnat on kirjattu Oulussa ja Kempeleessä.

Suomessa viruksen vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Perjantain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Sairaalahoidossa oli perjantain tietojen mukaan 14 ihmistä. Heistä yksi oli tehohoidossa.

200 ihmistä karanteenissa Kainuun laajan tartuntaryppään jäljiltä

Kainuussa on laajan korona-altistuksen seurauksena karanteenissa noin 200 ihmistä, kertoo Kainuun sote. Ilman uusia tartuntoja karanteenien määrä puolittuu viikossa.

Kainuun sote muistuttaa, että karanteenissa perheen ulkopuoliset kontaktit on ehdottomasti kielletty. Ulkona liikkuminen on karanteenin aikana sallittua turvavälit muistaen.

Kuhmossa viime viikon perjantaina ilmenneestä korona-altistuksesta on löytynyt yhteensä 25 koronatartuntaa. Tartunnoista 23 on todettu Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

Näytteenotto ja tartunnanjäljitys kuormittuneet joukkoaltistumisista

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä 8 261 koronavirustartuntaa. THL arvioi aiemmin tällä viikolla, että parantuneita on noin 7 350, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

Eniten tartuntoja Suomessa on edelleen vahvistettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella, jossa on todettu hieman yli 5 900 koronatartuntaa.

Helsingin yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi perjantaina, että koronaviruksen joukkoaltistumiset työllistävät tällä hetkellä terveydenhuoltoa laajasti näytteenotossa ja tartunnanjäljityksessä. Hän vetosi ihmisiin, että nämä välttäisivät joukkotapaamisia

– Ei ole luonnon laki, että tämä on tilanne. Ihmiset voivat käyttäytymisellään vaikuttaa tilanteeseen. Jos ihmiset eivät osallistu joukkotapaamisiin, tartunnanjäljittäjien työ vähenee merkittävästi, Mäkijärvi sanoi tiedotteessa.

Mäkijärven mukaan useissa tapauksissa on myös käynyt ilmi, että tartunnan saaneet ovat liikkuneet muiden ihmisten parissa sekä ennen tartunnan toteamista että sen jälkeen välittämättä siitä, että heillä on ollut oireita.

5.9. kello 14: Uutisen tietoja täydennetty Pohjois-Pohjanmaan osalta.