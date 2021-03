Suomessa on todettu 720 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu torstaihin mennessä 12 uutta koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista yhdeksän on todettu Oulussa, yksi Kempeleessä, yksi Raahessa ja yksi Pyhännällä. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu vuoden kestäneen epidemian aikana nyt yhteensä 2601 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista reilu enemmistö on todettu Oulussa, jossa tähän mennessä on kirjattu 1 926 koronavirustartuntaa. Kempeleessä on tähän mennessä todettu 104 tartuntaa, Raahessa 69 tartuntaa ja Pyhännällä 14 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa, joista kolme on kirjattu Rovaniemellä, kaksi Pelkosenniemellä ja yksi Kittilässä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä 557 koronavirustartuntaa.

Kainuun sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueilla ei ole todettu uusia tartuntoja.

Selvä enemmistö 720 koronavirustartunnasta on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa todettiin tänään 479 uutta tartuntaa. Pelkästään Helsingissä uusia tartuntoja oli 268.