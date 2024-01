Perjantaina 19. tammikuuta alkava The Voice of Finlandin uusin kausi saa rutkasti pohjoispohjalaista väriä, kun mukana on kilpailijoita ympäri maakuntaa.

Oululaisedustuksesta vastaavat Jukka Vuokila, Sofia Rankinen, Pihla Eskelinen sekä Samuli Kakko.

Muut maakunnan edustajat ovat ylivieskalainen Noora Visuri sekä lumijokinen Saara Rantala.

Kenties tunnetuin kilpailija on 28-vuotias Emil Hallberg, joka on tullut tunnetuksi Salatut elämät -sarjan näyttelijänä.

Tuotantokausi alkaa ääni ratkaisee -vaiheella, josta siirrytään kaksintaisteluihin. Kaksintaisteluiden jälkeen luvassa on knockout-vaihe.

Kausi huipentuu Turun Logomossa huhtikuussa järjestettäviin livelähetyksiin. Katsojat valitsevat kauden voittajan.

Uuden kauden tähtivalmentajanelikon muodostavat SANNI, Arttu Wiskari, Maija Vilkkumaa ja Elastinen.