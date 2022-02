The Rasmus on voittanut Ylen Uuden musiikin kilpailun (UMK) ja on Suomen edustaja toukokuussa järjestettävissä Euroviisuissa.

The Rasmus voitti kappaleella Jezebel.

The Rasmus edustaa Suomea Euroviisuissa kappaleella Jezebel. Video: Yle

Viisuedustajan paikasta kilpailivat myös Isaac Sene, Olivera, Bess, Younghearted, Cyan Kicks ja Tommi Läntinen.

UMK:n voittaja valittiin yleisöäänten ja kansainvälisten raatien antamien pisteiden perusteella siten, että yleisöäänet painoivat 75 prosenttia ja raatien pisteet 25 prosenttia. Finaali käytiin Turun Logomossa.

The Rasmus sai eniten pisteitä sekä raadeilta että yleisöltä. Toiseksi eniten ääniä sai Cyan Kicks.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna Italian Torinossa 10.–14. toukokuuta. Suomi kilpailee toisessa semifinaalissa 12. toukokuuta.

Euroopan yleisradiounioni (EBU) ilmoitti perjantaina, että se on sulkenut Venäjän pois Euroviisuista Ukrainan tilanteen vuoksi. Sitä ennen Yle oli jo ilmoittanut, ettei Suomi osallistu tapahtumaan, jos Venäjä saa olla mukana.