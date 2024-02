Qstock on julkistanut uusia esiintyjiä kesän festivaaleille. Kuva viime vuodelta Käärijän keikalta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Englantilainen The Prodigy on tämän kesän Qstockin lauantain pääesiintyjä. Festivaali julkaisi uuden esiintyjäkiinnityksensä torstaiaamuna.

The Prodigy on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä elektronisen musiikin yhtyeitä ja se on tunnettu esimerkiksi hiteistään Firestarter, Out of Space ja Breathe.

Yhtye nähtiin Qstockissa myös vuonna 2016. Tuolloin sen laulajana toimi vielä Keith Flint, joka menehtyi viisi vuotta sitten. The Prodigy palasi takaisin keikkalavoille vuonna 2022.

– The Prodigyn vierailu Qstockissa vuonna 2016 on jäänyt monen mieleen yhtenä festivaalin historian parhaista esiintymisistä. Onkin hienoa, että tämä voidaan kokea uudelleen tulevana kesänä. Yhtye saapuu Qstockiin huomattavan suuren tuotannon kanssa, joten keikasta tulee varmasti todella näyttävä, festivaalijohtaja Mikko Forstén kommentoi tiedotteessa.

Qstockissa tullaan näkemään yhteensä noin 70 eri artistia. Kotimaisista saapumisensa ovat varmistaneet Ellinoora, Etta ja Samuli Putro. Lisäksi muita uusia esiintyjiä ovat Anna Puu, Hugo, Ahti, Bloodred Hourglass, Pariisin Kevät, Ursus Factory, Mirella, Costi ja Lost Society.

Qstockin päiväkohtainen esiintyjäjako julkaistaan perjantaina 23. helmikuuta kello 9. Samalla alkaa festivaalin päiväkohtaisten lippujen myynti.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella 26.-27. heinäkuuta.