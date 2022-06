The Ukrainian National Ballet of Odessa tulee ensivierailulle Suomeen joulukuussa. Baletti Joutsenlampi nähdään tuolloin muun muassa Oulussa. Naispääosan tanssii prima ballerina Iryna Khandazhevskaya ja miespääosan Aleksey Knyazkov. Kuva: The Ukrainian National Ballet of Odessa

Ukrainan arvostetuimpiin balettitaloihin lukeutuva The Ukrainian National Ballet of Odessa tekee ensivierailunsa Suomeen joulukuussa. Sen Joutsenlampi-esitys nähdään tuolloin Oulussa, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa, Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Oulussa esitys on Madetojan salissa 22. joulukuuta.

Joutsenlammen Odette-Odilen roolin Suomessa tanssii prima ballerina Iryna Khandazhevskaya, joka on kerännyt huippuarvosteluja ympäri maailmaa. Baletin miespääosassa nähdään kansainvälisen tanssikilpailun Ateenassa vuonna 2018 voittanut Aleksey Knyazkov.

The National Ballet of Odessan käyttämät puvut ja lavastukset on tehty käsityönä. Asialla ovat sekä Odessan että Kiev National Theatres of Opera and Balletin käsityöläismestarit.

Arvostetun uran balettitanssijana ja koreografina tehnyt Vladimir Troshenko (1954–2022) perusti The Ukrainian National Ballet of Odessan vuonna 2006.

Alkusysäyksenä uuden baletin perustamiselle oli kutsu saapua esittämään Tšaikovskin Pähkinänsärkijää Yhdysvaltoihin. Siitä lähtien The National Ballet of Odessa on kiertänyt Pähkinänsärkijän ja Joutsenlammen kanssa Yhdysvalloissa, Kanadassa, kotimaassaan Ukrainassa sekä Euroopassa ja Aasiassa.