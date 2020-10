The Manhattan Transfer siirtää Suomen-kiertuettaan vuodella eteenpäin lisäten samalla kiertueelleen uusia paikkakuntia Oulu mukaan lukien.

Yhtye saapuu Suomeen joulukuussa 2021. Kiertueellaan yhtye esiintyy Hyvinkääsalissa 11. joulukuuta, Kuopion Musiikkikeskuksessa 12. joulukuuta, Oulun Madetojan salissa 13. joulukuuta, Tampere-talossa 15. joulukuuta ja Helsingin kulttuuritalolla 16. joulukuuta. Oulun lisäksi myös Kuopio on uusi paikkakunta yhtyeen kiertueella.

Tämän vuoden konsertteihin ostetut liput käyvät sellaisinaan ensi vuoden konsertteihin. Lisäksi jo ostetut liput voi halutessaan palauttaa Lippu.fihin ja Ticketmasteriin halutessaan marraskuun loppuun mennessä.

Oulun ja Kuopion konserttien lipunmyynti alkaa 14. lokakuuta.

The Manhattan Transfer on vuonna 1971 esikoisalbuminsa julkaissut yhtye, joka on voittanut kymmenen Grammy-palkintoa ja myynyt miljoonia levyjä.