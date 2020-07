Kajaanin asemarakennus on mainittu erikseen The Guardianin uutisessa. Kuva: Haapea Kirsi

Oulu-Kajaani-Kuopio -väliä junalla reissaavat voivat myhäillä tyytyväisinä, sillä brittiläinen The Guardian listaa reitin verkkosivuillaan Euroopan kymmenen parhaimman maaseutujunaradan joukkoon.

Junarata Oulusta Kajaaniin ja Savon suuntaan on The Guardianin mukaan upea, se pelaa kissaa ja hiirtä Oulujoen kanssa järvien ja metsien maassa. Kajaanista mainitaan puinen jugendtyylinen asema, jonka kuva koristaa The Guardianin uutista.

Lehti mainitsee Kajaanista Kuopion suutaan maisemassa näkyvät maatilat ja mökit. Lisäksi puiset kirkot lisäävät matkan taikuutta, kirjoittaa The Guardian.

Junarata Oulusta Savoon pääsee komeaan seuraan, sillä lehden listauksessa ovat mukana muun muassa Ranskan Martignysta Sveitsiin Chamonix'iin kulkevat rata sekä Espanjan Madridista Ávilaan kulkeva reitti.

Kerro oma mielipiteesi, mikä junarataosuus on mielestäsi upein.