The Crown

Nuoret kuninkaalliset, kuningatar Elisabet II ja prinssi Philip kietoivat katsojan otteeseensa The Crownin 1. ja 2. kaudella. Kolmas kausi oli vähän tylsä heidän osaltaan, mutta silloin näyttämölle astui nuori Charles, joka keräsi pisteet.

Odotettu neljäs kausi palauttaa taas kiinnostuksen huippulukemiin. Tullaan lähemmäksi nykyaikaa ja niitä tapahtumia, joista monilla on jo omia muistikuvia.

Sarja on laajentanut kuvaa varsinkin Charlesista. Neljäs kausi avaa todellisuutta kuninkaallisten naimapuuhista: mitkä säännöt ja velvollisuudet ainakin vielä 1980-luvulla vallitsivat.

Katsojakin järkyttyy tajutessaan, kuinka nuori vasta 18 täyttänyt Diana oli heidän tavatessaan ja kihlautuessaan, melkein lapsi vielä.

Sarjan mukaan koko muu kuningasperhe on hänestä aivan haltioissaan, Charles epäröi eniten.

Parin vaikeuksien täyttämää liittoa ja riitoja kuvataan kursailematta.

Kiinnostavaa, mutta myös aavistuksen kiusallista: kyse on kuitenkin elävästä henkilöstä, joka on vasta nousemassa valtaistuimelle. Hoida siinä sitten kuninkaallisia velvollisuuksiasi, kun koko yksityisyytesi on riepoteltu tv-sarjassa yhä uusien katsojien edessä.

Kuningatar Elisabetin osalta sarja on paljon hienotunteisempi.

Sekä Charlesin että Dianan näyttelijät, Josh O'Connor ja Emma Corrin, ovat rooleissaan erittäin hyviä.

Se pitää toki muistaa, että mikään dokumenttisarja tämä ei ole, vaan käsikirjoitettu draama, joka perustuu historiallisiin tosiasioihin. Taustatyöt on kuitenkin tehty huolellisesti ja jututettu myös hovin sisäpiiriä.

Perheonni kukoistaa Balmoralissa

Neljäs kausi esittää kuningasperheen yllättävän tiiviinä ja jopa lämpimänä yksikkönä, joka viljelee omaa huumoriaan ja omituisia tapojaan. Kun koko kuningasperhe kokoontuu Skotlantiin Balmoralin linnaan, perheonni kukoistaa. Vieraiden on vaikea päästä siihen sisään, varsinkaan jos ei harrasta metsästystä ja hevosia.

Näistä aineksista seuraa huvittaviakin kohtauksia ja huumoria, kun Margaret Thatcher miehineen kutsutaan viettämään viikonloppua Balmoralin linnaan.

Thatcher onkin tällä kaudella tärkeä päähenkilö kuningattaren lisäksi. Rautarouvaa esittää Gillian Anderson vähän liian karrikoiden ja kärjistäen.

Vaikka kauden kohdalla on kohistu lähinnä Charlesista ja Dianasta, he eivät suinkaan ole mikään ainoa aihe. Välillä menee jokunen jakso, ettei heitä juuri nähdä. Silloin tutkaillaan enemmän Margaret Thatcherin perhe-elämää ja vaikkapa Buckinghamin palatsiin yöllä tunkeutunutta nuorta työtöntä.

