Marjayrittäjä Risto Isohätälä on yrittänyt selvittää thaimaalaisten marjanpoimijoiden pääsyä Suomeen koko kesän. Apunaan hänellä on thaimaalainen vaimonsa, joka voi hoitaa asiointia äidinkielellään. Isohätälän mukaan tämä on välttämättömyys, sillä Thaimaassa virkamiehetkään eivät välttämättä puhu englantia ollenkaan.

Thaimaalainen marjanpoimija Bunlai Phonsana löysi muutama vuosi sitten melko hyvin kypsiä hilloja Pelkoseniemen Sokanaavalta. Kuva: Jorma Särkelä

Isohätälä odottaa Kärsämäkeläisen yrityksensä leipiin saapuvaksi 138 thaimaalaista työntekijää poimimaan metsien marjasatoa talteen. Hillat ovat hänen mukaansa jo menetetty tältä vuodelta.