Oulussa ja muissa Suomen kasvukeskuksissa asuntokauppa on osoittamassa pitkän hiljaiselon jälkeen elpymisen merkkejä.

Suomen Kiinteistövälittäjien (SKVL) toimitusjohtaja Jussi Mannerberg kertoo Ylen haastattelussa, että asuntomarkkinoilla on havaittavissa nyt alkuvuodesta huomattavaa piristymistä. Mannbergin mukaan kysyntää on etenkin perheasunnoille hyvillä sijainneilla, joita on nyt melko vähän tarjolla.

Näin ollen tänä vuonna entistä useampi oululainen päätyy pankkiin hakemaan asuntolainaa.

Joskus haaveet unelmakodista kuitenkin kaatuvat, kun pankista ei heru toivottua summaa. Jopa kokenut lainanhakija saattaa yllättyä siitä, kuinka tarkkoja pankeissa ollaan lainan myöntämisen suhteen, ja kuinka paljon kuluja asuntokauppaan liittyy.

Tekijä: Marleena Maliniemi

Tässä artikkelissa selvitämme, mitä asuntolainan saaminen Oulussa toimivista pankeista vaatii.