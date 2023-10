Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) on päättänyt organisoida terveyssosiaalityön uudestaan hyvinvointialueen uuden organisaation mukaisesti.

Terveyssosiaalityötä on järjestetty Oulun yliopistollisesta sairaalassa (OYS) ja erikoissairaanhoidon ympäristössä. Jatkossa sitä siirretään toimialueille, joissa on sosiaalityön ammatillinen johto. Pohteen mukaan tavoitteena on palveluiden sujuvoittaminen.