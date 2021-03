AstraZenecan rokotteita oli tarkoitus pistää ensi viikolla Ouluhallissa maanantaina ja torstaina. Kuva: Pekka Peura

THL:n perjantainen päätös keskeyttää AstraZenecan rokotteen käyttö ainakin ensi viikon ajaksi vaikuttaa myös Oulun koronarokotustilanteeseen. Ensi viikoksi Oulussa oli varattuna yhteensä 1250 annosta kyseistä rokotetta.

Kaupungin mukaan tällä viikolla Oulussa on havaittu merkittävissä määrin kieltäytymistä AstraZenecan rokotteen kohdalla. Suomen lisäksi useat muut maat ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä rokotteen käytön toistaiseksi, sillä siihen epäillään liittyvän harvinainen veritulppia aiheuttava haittavaikutus.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kommentoi Twitterissä, että THL:n päätöksen myötä Oulussa perutaan ensi viikolla yhteensä 1250 rokotusaikaa. Näistä puolet ovat Mäkitalon mukaan heti maanantaina 22. maaliskuuta.

Mäkitalon mukaan maanantain lisäksi myös torstain rokotusajat on peruttu. Sen sijaan tiistaille ja keskiviikolle varattuihin rokotuksiin THL:n päätöksellä ei ole vaikutusta, sillä heidän rokotuksissaan on käytössä Pfizerin rokote. Päätös ei vaikuta myöskään kotihoidon rokotuksiin, sillä niissä on käytössä Modernan rokote.

Koronarokotusten ajanvaraus on suljettu tilapäisesti. Se avataan jälleen torstaina 24. maaliskuuta kello 8.

Uusia tartuntoja kuusi kappaletta

Oulussa on todettu perjantaina kuusi uutta koronavirustartuntaa. Oulun kaupungin mukaan uusien tartuntojen kasvuvauhti on hidastunut, mutta Oulu on yhä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa.

Kaikkiaan kaupungissa on todettu tällä viikolla 27 koronatartuntaa. Karanteeniin on koko viikon aikana asetettu 167 ihmistä, joista 101 tänään. Kaupungin mukaan Tuiran koulussa ja Ritaharjun koulussa sekä yleisurheiluharjoituksissa on todettu uusia joukkoaltistumisia. Tuiran koulussa altistuminen koskee 1A-luokkaa sekä osaa 1B-luokasta. Ritaharjun koulussa altistuminen koskee 1A- ja 1B-luokkia.

Oulun kaupungin mukaan pohjoisen hiihtolomien vaikutus ei ole vielä näkyvissä kaupungin epidemiatilanteessa. Virusmuunnoksen vuoksi heikkenevän Etelä-Suomen epidemiatilanteen odotetaan näkyvän Oulun koronatilanteessa huhti-toukokuun aikana.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Oulun osalta laskussa. Viimeisen 14 vuorokauden ajalta ilmaantuvuus on 59,3 koronatartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Positiivisia koronanäytteitä on antanut 1,3 prosenttia testatuista.

Kaupunginsairaalan tilanne muuttumassa normaaliksi

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppäässä ei ole todettu uusia tartuntoja ja sairaalan toiminta on palaamassa vähitellen normaaliksi. Kaikkiaan koko koronaryppäässä tartunnan on saanut 25 potilasta ja 51 henkilökunnan jäsentä. Lisäksi jatkotartuntoja on yhteensä 31. Tartunnan saaneista potilaista on menehtynyt 18.

Kaupungin mukaan kaupunginsairaalassa karanteenit jatkuvat vielä osastolla H3. Hoitoringin toiminta on aloitettu supistetussa muodossa ja Oulunsalon kotihoito sekä Hiirosenkodin C3-osasto ovat palanneet normaalitoimintaan.

Oulun kaupunginsairaalassa oli perjantaina hoidettavana 15 koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita oli yhdeksän.