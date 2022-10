Kotitesti ei aina heti näytä koronatartuntaa, vaikka oireita olisikin. Testi kannattaa uusia muutaman päivän päästä. Kuva: Pekka Aho

Koronaa on ilmennyt koko maassa kasvavassa määrin syksyn edetessä ja tautitaakka on kääntynyt nousuun. Myös Oulun kaupunki on valmistautunut koronapotilaiden määrän lisääntymiseen.

– Olemme tietoisia tilannekuvasta. Oulun kaupungin näkökulmasta koronan lisääntyminen voi merkitä koronapotilaiden määrän kasvua perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, kertoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.