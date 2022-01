Oulu

Jorma Mäkitalo pitää vaaleja turvallisina. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Moni etenkin vanhempi ihminen pohtii, uskaltaako pahentuneessa koronatilanteessa käydä äänestämässä, kun kaikkia ylimääräisiä kontakteja kehotetaan välttämään.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo pitää äänestämistä ja vaaleja ylipäätään ”tosi pienenä riskinä, kunhan vaalit järjestetään turvallisesti.”

– Nythän meillä on yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kielto. Sellaisia vaalitilaisuuksia ei saa järjestää, eikä niihin tule osallistua, Mäkitalo sanoo.

Ulkotiloissa kieltoa on lievennetty vaalityö huomioiden kuitenkin niin, että maksimissaan viiden henkilön kokoontumiset ovat sallittuja.

– Esitteen voi ottaa ja vaalimainoksia voi käydä lukemassa. Omikron-virusmuunnos tarttuu herkemmin, mutta noudattaa normaaleja tartunnan kaavoja. Se vaatii pitkäkestoisemman lähikontaktin. Puhutaan tyyliin 1–2 metrin lähikontaktista ja 10–15 minuutin kestosta.

Vältä ruuhkia

Myös äänestystilanteiden Jorma Mäkitalo uskoo olevan turvallisia.

– Uskon, että äänestyspaikkojen järjestäjät huolehtivat, että jonoissa pidetään riittävät välit. Äänestyspiste ei saa ruuhkautua, eikä ruuhkaiselle äänestyspaikalle pidä mennä.

Mäkitalo toivoo, että ihmiset menisivät vain terveinä äänestämään, koska pienetkin oireet muodostavat riskin muille tilassa oleville.

– Vaalit on hoidettavissa turvallisesti. Eihän äänestys ole massatapahtuma, jossa huudetaan ja lauletaan. Harvassa paikassa ollaan niin hiljaa kuin äänestämässä.

Koronatilanne on Oulun alueellakin pahentunut viime viikkojen aikana merkittävästi, mutta Mäkitalon mukaan vielä ollaan kaukana Etelä-Suomen tilanteesta.

– Mikä tilanne vaalipäivänä on, sen ennustaminen on älyttömän vaikeaa. Meidän rokotuskattavuus on kohtuullisen hyvä. Iso osa väestöstä on suojassa, vaikka omikron-tartunnan saisi. Tilanne on aivan erilainen kuin vuosi sitten. Ajattelen, että vaalien järjestäminen epidemiasta huolimatta on yhteiskunnan pitämistä auki ja normaalin elämän jatkamista.

Ulkoäänestys mahdollista

Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Kaisu Tuomi (kok.) kertoo, että vaalijärjestelyissä on otettu koronatilanne laajalti huomioon.

– Menemme niillä turvaohjeilla, jotka on ministeriöstä ja THL:ltä annettu. Se tarkoittaa äänestyspaikoilla maskeja, käsidesiä ja turvavälejä. Virkailijoilla on pleksit tiskeillä. Oman kynän voi ottaa mukaan, jos haluaa. Myös pintojen pyyhkimisestä huolehditaan.

Tuomi kertoo, että päätökset äänestyspaikoista tehtiin, kun koronatilanne oli parempi. Joillakin hyvinvointialueilla on mietitty nyt ulkoäänestyspaikkoja. Tuomen mukaan Ouluunkin sellainen voitaisiin tehdä jonkin äänestyspaikan edustalle – ainakin tunniksi tai pariksi – jos sellainen koetaan tarpeelliseksi.

– Kuntavaalien aikana ulkoäänestystä kokeiltiin ja loppujen lopuksi sitä käytettiin tosi vähän.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyi tiistaina. Tuomen mukaan sen jälkeen kotiäänestystä ei voi saada, vaikka olisi karanteenissa.

– Tässä laki on jäykkä, eikä se reagoi nyt tähän tilanteeseen.

Aluevaalien aikatauluja Ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä 23. tammikuuta.