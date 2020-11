Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo on huolissaan koronatestausmäärien laskusta alkuviikolla. Hän muistuttaa, että viikkojen 43 ja 44 tartuntaryppäät saivat alkunsa oirehtineista, jotka lähtivät testien sijaan "kylille."

–Onko väestö väsymässä näytteissä käymiseen jos itse, nuori tai lapsi oireilee? Mäkitalo kysyi sosiaalisessa mediassa keskiviikkoaamuna.

Viime viikkojen aikana Oulussa on otettu noin 3000 näytettä viikossa. Mäkitalon mukaan alkuviikon testimäärä on noin 20 prosenttia alhaisempi kuin edellisillä viikoilla. Lukuun voi vaikuttaa vielä mahdollinen tilastointivirhe, sekä viikonlopun kasvatettu testauskapasiteetti. Tarkkoja lukuja selvitellään parhaillaan.

– Haluan kuitenkin muistuttaa kaikkia oululaisia hakeutumaan testiin pienistäkin oireista, jotta tartuntaketjut saadaan pysäytettyä. Testeihin pääsee hyvin eikä näytteenotossa mene kauaa.

Mäkitalo kertoo, että koulujen koronaohjeistusta tarkennetaan tämän viikon aikana. Vahva suositus on, että kaikki oirehtivat lapset ja nuoret käyvät koronatestissä.

– Ketään ei voida pakottaa, eikä koulu tai päiväkoti voi vaatia käymään testeissä. Tässä vanhemmalla on vastuu päättää lapsen testaamisesta.

Oulussa on viime aikoina kasvatettu testauskapasiteettia. Oulun Limingantulliin entisen Halpa-Hallin tiloihin avattiin viime viikolla uusi näytteenottopiste, joka on toiminut Mäkitalon mukaan hyvin. Pisteen lähistöllä on reilusti parkkitilaa, ja näytteenotto tapahtuu linjastomaisesti. Kaupungin koronatestauspisteillä riittää aikoja kaikille testeihin hakeutuville.

– Tsemppaan nyt kaikkia, että jaksamme vielä jatkaa tätä ruljanssia, jotta tartunnat saadaan kuriin.