Tervetuloa hyva-suomeen! Lyhenteet helpottavat elämää – testaa taitosi setäslangin ymmärtämisessä

Netissä on testejä, joiden avulla ennen Williamin syntymää (ei se prinssi ajalta eaa.) urautuneet kalkkikset voivat testata taitojaan teinislangin ymmärtämisessä atm (at the moment, tällä hetkellä).

Nykyslangi perustuu suurelta osin englanninkielisiin ilmauksiin ja niiden lyhenteisiin iYKwIM (if you know what I mean, jos tiedät mitä tarkoitan).

Veikkaanpa kuitenkin, että jos mäijä (meidän äijä) alkaa sepaa (selittää) junnulle omaa lyhennekieltään, poitsu on saletisti pihalla kuin puutarhaletku.

Opo auttaa ammatinvalinnassa

Tehdäänpä av-vierailu opon vastaanotolle. Siellä näkyy ja kuuluu pohdittavan juniorin ammatinvalintaa. Apuna on Kotuksen lyhenne-FAQ.

Pelkästään someen roikkumaan tai Kelan rahoituksen varaan teinin ei tietenkään kannata jäädä. Silloin ei pääse vanhuuden päivien varaksi TyEL:n, YEL:n eikä MYEL:n piiriin. Myös tykyt ja MTL:n pikkujoulut jäävät pitämäti (jos AD:stä on kyse).

Ensin tsekataan hetu ja sotu. Sitten todetaan, että Pisan perusteella kaverin cv voi päivittyä tetin, amkin ja RUK:n jälkeen vaikkapa elyssä, avissa, häkessä, Sykessä, Lukessa, Evirassa, Migrissä, Traficomissa, RAY:ssa, VR:llä, ev.lut. srk:ssa tai laajemmin ajateltuna ict-alalla, hr-tehtävissä ja ihan vain pr-duuneissa.

Asiaa auttaa, jos ao. hlö on esim. YTM, LL, DI tai OTT. Silloin mahdollisia kv. työpaikkoja ovat mm. UM, EU, EKP, SPR, YK ja WHO (ei se bändi ajalta eaa.).

Sellaisen kokemuksen kanssa kelpaa palata kotimaisille työmarkkinoille. Jos Suomen bkt on kasvussa, hommia saattavat tarjota soten ja covidin parissa THL, STM ja TTS sekä Hus, Tays, Tyks ja Oys.

Olisiko kaverista media-alalle?

Media-ala on yksi uravaihtoehto. Siellä suuria työnantajia ja tunnettuja brändejä ovat Yle, MTV3, HS, IS ja IL sekä STT.

Politiikkaan, ay-kenttään ja tes-kuvioihin erikoistunut toimittaja jahtaa ma-pe ja joskus myös la-su skuuppeja VN:n, VM:n ja kahden eri EK:n kulmilla sekä joskus vaikkapa tp-utvan kintereillä. Tuttuja ovat myös raskaat ovet, joiden takaa löytyvät TEM, KTM, SAK ja STTK ja sdp ja rkp.

Rikoksiin ja onnettomuuksin keskittyneen journalistin lähteitä ovat KRP, Supo, Otkes, Rise, KO, HO, KHO ja KKO (ei se kirkko ajalta eaa.).

Urheilutoimittaja oppii puolestaan tuntemaan SPL:n, SUL:n ja KOK:n sekä Suomen kaikki 10 000 urheiluseuraa. Niitä ovat aakkosten alkupäässä AAH, AaKoo, AavU, ACK, APV, AU ja AuVa.

Entä se hyvinvointialue?

Lopuksi pitää keksiä, millä kätevällä käsitteellä alamme kutsua hyvinvointialuetta. Olisiko hyva hyvä? Jos on, sitten vain tien päälle hyva-Suomeen. Reissussa voi yöpyä vaikkapa B&B:ssä tai Airbnb:ssä. Matkamusaksi suositus on YMCA.

Ja vielä: alv pitää maksaa aina. Mot.