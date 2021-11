Aluekehityksen asiantuntija Timo Aro MDI-yrityksestä piirtää väestötilastojen ja väestöennusteiden perusteella kuvaa Suomesta aina 2030- ja 2040-luvuille saakka. Hän tiivistää: Suomi kaupungistuu, seutuistuu ja vieraskielistyy. Kuva: Jussi Partanen

Tervetuloa vuoden 2035 Suomeen, jossa käynnissä on historiallinen käänne väestönkehityksessä. Suomen asukasluku on ensimmäistä kertaa kääntynyt laskuun, kuten on vuosia ennustettu.

Kansakuntaa ei enää riitä paisuttamaan edes maahanmuutto tai vieraskielisten muita selvästi korkeampi syntyvyysaste. Maan väestö pysyi kasvussa ainoastaan niiden voimalla jo 2020-luvulle tultaessa, mutta asiasta ei oikein haluttu silloin puhua.