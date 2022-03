Oulu

Lähes 200 osanottajaa oli viivalla Sankivaarassa Tervahiihdon 39 kilometrin vapaan lähdössä. Kuva: Teija Soini

Hento puheensorina rikkoo hiljaisuuden Sankivaarassa lauantaiaamuna. Hiihtokansa on kokoontunut testaamaan kuntoaan matkalla idästä länteen.

Tervahiihto on täällä taas. Edellisen kerran vuonna 2019 järjestetty kilpailu on saanut kansan liikkeelle. Yhteensä ilmoittautuneita on 677, heistä lähes 200 on juuri nyt lähtöviivalla, kun alkamassa on 39 kilometrin vapaan taival.