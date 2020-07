Käytöstä poistettavat bussireitit on merkattu karttaan raksilla. Kuva: Oulun kaupunki

Elokuun ensimmäinen päivä järjestettävä Tervaetapit-pyöräkilpailu tekee muutoksia Oulun kaupungin liikennejärjestelyihin, tiedottaa kaupunki.

Tapahtuma järjestetään lauantaina kello 8–16 Koskikeskuksen alueella.

Pysäköintikielto:

Koskikeskuksen noin 2,1 kilometrin mittaiselle korttelireitille asetetaan väliaikainen pysäköintikielto jo 31. heinäkuuta kello 18. Kielto on voimassa seuraavan päivän iltapäivään, kello 16:sta, saakka.

Reitillä olevat ajoneuvot pyydetään siirtämään pois "Pysäköinti kielletty" -liikennemerkeillä merkityltä alueelta viimeistään lauantaina kello kahdeksaan mennessä.

Tilapäiset liikenteenohjausjärjestelyt:

Kilpailu vaikuttaa Raatinsaaren ja Toivoniemen liikennejärjestelyihin sekä ajoreittiin Pikisaareen tai sieltä poispäin ajettaessa. Ajoyhteys Raattiin ja Pikisaareen on Raatintien kautta, Lohitie on varattu kilpailun käyttöön.

Merikosken silloilla ajoneuvoliikenne on ohjattu keskimmäisille ajokaistoille välillä Toivoniemi-Raatti. Kumpaankin suuntaan on yksi ajokaista käytössä. Kanavatie on kaksisuuntainen tapahtuman ajan. Tuiranrannan katu Toivoniemessä on varattu kilpailukäyttöön.

Bussipysäkkien muutokset:

Merikosken silloilla olevat Raatti E-, Raatti -P ja Toivoniemi E-pysäkit ovat pois käytöstä kilpailun ajan.

Lähimmät pysäkit etelään suuntutuvalla liikenteellä ovat Merikoskenkatu E1, Merkoskenkatu E2, Franzen (Kajaaninkatu) ja Kaupungintalo E (Torikatu).

Lähimmät pysäkit pohjoiseen suuntautuvalla liikenteellä ovat Toivoniemi P ja Pokkitörmä (Linnankatu).