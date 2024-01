Helsinki

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen jättää tehtävänsä. Arkistokuva. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kaivosyhtiö Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen jättää tehtävänsä. Yhtiö kertoi keskiviikkona, että hallitus ja toimitusjohtaja ovat sopineet asiasta.

– Terrafame on siirtymässä seuraavaan kehitysvaiheeseen. Terrafamella on maailman suurimpiin kuuluva akkukemikaalitehdas, ja strategiamme oleellinen osa on Terrafamen edelläkävijyyden vahvistaminen globaalin akkuteollisuuden kumppanina. Hallitus on arvioinut, että yhtiön vieminen seuraavaan kehitysvaiheeseen edellyttää myös uudenlaista toimitusjohtajaa, sanoo hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia tiedotteessa.

Lukkaroinen toimi Terrafamen toimitusjohtajana vuodesta 2016.

Uuden toimitusjohtajan haku aloitettu

Terrafamen hallitus on nimittänyt yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Seppo Voutilaisen. Hän on Terrafamen johtoryhmän jäsen ja tuotantojohtaja, jossa roolissa hän jatkaa väliaikaisen toimitusjohtajuuden ohella.

Voutilainen aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä heti.

Terrafamen hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakemisen.