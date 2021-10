Terrafame ja ranskalainen autojätti Renault ovat tehneet aiesopimuksen sähköautojen akkumateriaaleihin liittyvästä yhteistyöstä. Kyse on nikkelisulfaatin toimittamisesta. Kuva: SASCHA STEINBACH

Ranskalainen autojätti Renault ja Sotkamossa toimiva kaivos- ja monimetalliyhtiö Terrafame Oy kertovat aloittavansa akkumateriaaleja koskevan yhteistyön.

Terrafamen on määrä toimittaa Renault-konsernin valmistamiin sähköautoihin nikkelisulfaattia.

Allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan Terrafame toimittaa Renault-konsernin sähköautoihin vähähiilistä ja "täysin jäljitettävissä olevaa" nikkelisulfaattia, yhtiöt tiedottavat. Yhtiöiden mukaan kumppanuus tukee Renault-konsernin strategiaa tuottaa kilpailukykyisiä, kestäviä ja kokonaan Euroopassa valmistettuja sähköajoneuvoja.

Terrafame kertoo, että aiesopimus asettaa suuntaviivat yhtiön tulevalle vuosikymmenelle.

– On hyvin todennäköistä, että tulemme tämän yhteistyön puitteissa toimittamaan Renault-konsernille nikkelisulfaattia vuosittain yli 300 000 sähköautoon, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo tiedotteessa.

– Kumppanuus Terrafamen kanssa on tärkeä osa tavoitettamme pienentää tuotantoketjumme päästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vähäinen hiilijalanjälki ja akkukemikaalien jäljitettävyys ovat meille ratkaisevia seikkoja. Terrafamella on ainutlaatuisen tuotantomenetelmänsä kautta selkeä kilpailuetu vastuullisuuden osalta, sillä heidän nikkelisulfaattinsa hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin alalla keskimäärin, Renault-konsernin allianssiosto-organisaation johtaja Gianluca De Ficchy.

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo tehtiin päättyneenä kesänä. Akkukemikaalitehdas on kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018.

–Terrafamella yhtiönä on maailman nikkelintuottajista pienin hiilijalanjälki ja yhtiön tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin nikkelisulfaatin valmistuksessa keskimäärin, kertoi Terrafamen Lukkaroinen kesällä.

Terrafamen mukaan aieopimus ei ole vielä sitova toimitussopimus, vaan se "kuvaa osapuolten yhteisymmärrystä jaetuista tavoitteista ja aikomusta syventää yhteistyötä akkujen arvoketjun kehittämiseksi sekä toimitussopimuksen solmimiseksi."