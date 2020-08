Rakennuslautakunta pysytti voimassa Oulun Pikisaaressa sijaitsevan terassin rakennustöiden keskeytyksen, mutta päätösesityksestä poiketen lautakunta päätti, että asiasta ei tehdä poliisille ilmoitusta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on pysäyttänyt terassin laajennustyöt yhtiömuotoisen pientalon sisäpihalle jo kahdesti. Rakennusvalvonnan mukaan rakentajan tulee hakea lähes valmiille terassille rakennuslupa, koska kyseessä on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokas alue.

Keskeytys on voimassa, kunnes mahdollinen rakennuslupa on myönnetty ja päätös on saanut lainvoiman.