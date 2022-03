Vuoden 2022 Teosto-palkinnon ehdokkaat on valittu poikkeuksellisesti kahden vuoden aikana julkaistuista suomalaisista sävelteoksista.

Viime vuonna palkintoa ei voitu jakaa koronapandemian vuoksi. Tästä syystä Teosto-palkinnon sääntöjä muutettiin poikkeuksellisesti niin, että palkinto voidaan jakaa tänä vuonna vähintään kahdelle, enintään neljälle teokselle. Normaalina vuonna palkinto jaetaan 1–4 teoksen kesken.

Myös voittajien kesken jaettava summa on nyt 17. kerran myönnettävän palkinnon historian suurin, yhteensä 60 000 euroa.

Ehdokkaana olevat teokset ja teoskokonaisuudet on julkaistu tai kantaesitetty vuosien 2020 tai 2021 aikana. Ehdokasmäärää nostettiin poikkeusvuoden vuoksi kahteentoista, kun normaalina vuonna ehdokkaita on sääntöjen mukaan 5–7.

– Koronavuodet 2020–21 näkyivät musiikkikentällä siten, että uutta innovatiivista musiikkia julkaistiin ja kantaesitettiin normaalivuosia vähemmän, kertoo Teosto-palkintoehdokkaiden valinnasta vastaavan esiraadin puheenjohtaja, musiikkitoimittaja Mervi Vuorela.

– Ehdokkaiksi valikoituneet teokset erottuivat kuitenkin selvästi edukseen, ja raati päätyi lopulliseen valintaansa yllättävän nopeasti ja kivuttomasti.

Teosto-palkintoehdokkaita ovat tänä vuonna Minna Leinosen sävellys liikeoopperassa ALMA!, Ville Aalto levyllään Avian Electronics, Cecilia Damströmin sävellys ICE, Adina Dumitrescun sävellys I smiled to the bird on Jupiter, Rasmus Soinin sävellykset Sointi Jazz Orchestran levyllä Kolibri ja Litku Klemetti levystä Kukkia muovipussissa.

Litku Klemetti oli Teosto-palkintoehdokkaana myös vuonna 2019 ja esiintyy seuraavan kerran Oulussa huhtikuussa.

Kuusi muuta ehdokasta ovat Sir Liselot levyllä Maniduros, Eevil Stöö levyllään Marsipan Wave, Opium Warlordsin levy Nembutal, LauNaun levy Själö, Yonan levy Uni johon herään ja saksofonisti Linda Fredriksson levyllään Juniper.

Fredriksson esiintyy Oulun Musiikkijuhlilla 26. maaliskuuta. Esiraati nostaa perusteluissaan esiin Fredrikssonin jazzlevyn yhteissoiton, jonka läpäisee "vahva henkilökohtainen ääni ja tunne".

Teosto-palkinnon saajat ehdokkaiden joukosta valitsee nelihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat vuoden 2020 Teosto-palkintovoittajat, artisti Jesse Markin ja säveltäjä, tuottaja Totte Rautiainen sekä Teoston johtoryhmän kutsumat jäsenet, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén ja toimittaja Maria Veitola.

Voittajat julkistetaan 19. toukokuuta.