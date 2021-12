Teollisuusliiton toimitalo Helsingin Hakaniemessä. Kuva: Joel Maisalmi

Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajille. Lakkovaroitus koskee yhteensä lähes 300:a toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Teollisuusliitto julistaa lisäksi koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille ylityökiellon. Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot olisivat voimassa 14.–23. tammikuuta välisellä ajalla.

Ylityökielto ja työnseisaukset eivät koskisi Teollisuusliiton mukaan hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Osapuolten välinen erimielisyys liittyy palkankorotuksiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat jo pidemmän aikaa jumittaneet paikoillaan.

Teknologiateollisuuden ja malmikaivosten sopimusalat siirtyivät sopimuksettomaan tilaan joulukuun 2021 alusta. Neuvottelut Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien välillä kariutuivat tuloksettomina 27. joulukuuta.

Myös Pro jätti lakkovaroituksen

Myös Ammattiliitto Pro tiedotti torstaina antaneensa lakkovaroituksen ja ylityökiellon työnantajaliitolle.

Pro tiedottaa, ettei työnantajaliiton esitykseen ole sisältynyt minkäänlaista palkkojen yleiskorotusta, ja Prolle esitetty korotustaso alittaa reilusti ennakoidun elinkustannusten nousun.

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kuvaa syntynyttä tilannetta valitettavaksi.

– Jäsenet vaativat, että palkkaratkaisu sisältää riittävän yleiskorotuksen. Pro on neuvotteluiden aikana tehnyt useita esityksiä, joissa on huomioitu myös työnantajan tarpeita. Työnantajaliitto on kuitenkin ollut erittäin passiivinen, eikä ole suostunut tulemaan yhtään vastaan, Malinen sanoo.

Pron mukaan suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt osallistuvat teknologiateollisuuden lakkoon. Neuvottelut ovat edenneet samaan tahtiin teknologiateollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluiden kanssa. Alalle joulukuun alussa julistettu ylityökielto jatkuu edelleen.

– Lakon tarkoituksena on hakea asiallinen palkkaratkaisu molemmille sopimusaloille.

Malinen kertoo, että Pro on valmis hyvin nopealla aikataululla etsimään ratkaisua neuvottelemalla, jos työnantajaliitolta löytyy tahtoa sopia.

