Toppilassa Temotek Oy:n rakennustyömaalta löytyneet törmäpääskyjen pesäkolot eivät toistaiseksi ole passittaneet yrityksen työntekijöitä pakkolomalle. Temotekillä on Satamatiellä rakenteilla kolme kerrostaloa, joista lintujen pesintä vaikuttaa yhteen.

– Tässä on käynyt onni onnettomuudessa, että meillä on alueella useampi työmaa. Tarkkailemme pesäkoloja ja yritämme kiertää lintujen pesintäalueen. Heinäkuussa väkeä on muutenkin lomalla, mutta tietysti maanrakennustöitä oli tarkoitus tehdä, Temotekin toimitusjohtaja Mika Kaikkonen kertoo.