Poliisi vaatii työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvosta Olli Soraista vangittavaksi epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Helsingin käräjäoikeus käsittelee vangitsemista sunnuntaina.

Rikosepäilyt liittyvät laajaan ihmiskaupparikostutkintaan, jossa thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen Suomessa hyväksikäytön uhreiksi. Soraisen pidättämisestä kerrottiin torstaina.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäiltyjen rikosten tekoaika alkaa vuoden 2019 alusta ja jatkuu tämän viikon keskiviikkoon. Tekopaikkakuntaa ei ole täsmennetty.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) kertoi torstaina tiedotteessa, että lahjuksilla epäillään saadun merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa.

STT julkaisee Soraisen nimen jo esitutkintavaiheessa hänen julkisen tehtävänsä ja asemansa takia.

Ministeri Haatainen: Rikosepäily yllätys ja järkytys

Ihmiskauppatutkinnan keskiössä ovat olleet pohjoissuomalainen marjanhankinta-alan yritys sekä thaimaalainen yritys, joka rekrytoi marjanpoimijoita Suomeen.

Soraisen ohella tutkinnassa on vangittu kaksi ihmistä, joita epäillään törkeästä ihmiskaupasta. Toinen heistä on lappilaisen marjanhankinta-alan yrityksen Polarica Marjahankinnan toimitusjohtaja Jukka Kristo. Yritys on itse kertonut vangitsemisesta julkisuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kertoi perjantaina lähettävänsä Soraiselle kuulemiskirjeen liittyen epäiltyihin virkarikoksiin. Virkamieslain mukaan kuulemisen tulisi tapahtua viikon kuluessa.

TEM:n viestintäjohtaja Matti Hirvola kertoi torstaina, että tieto rikosepäilyistä tuli ministeriölle yllätyksenä ja että selvitys virkamiesoikeudellisista toimista on aloitettu. Sorainen muun muassa johtaa neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on vahvistaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemistä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi perjantaina MTV:lle, että Soraiseen kohdistuva rikosepäily tuli hänelle yllätyksenä ja järkytyksenä. Hän totesi, että asia on vakava, ja että ministeriö tukee poliisin tekemää tutkintaa.

Ministeriöön sisäinen tarkastus

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo käynnistävänsä sisäisen tarkastuksen hallitusneuvos Olli Soraiseen liittyvien vakavien rikosepäilyjen vuoksi.

Tarkastus alkaa välittömästi. Sen kohteena on ministeriön valvonta- ja riskienhallintaprosessien toimivuuden arviointi.

Soraista epäillään törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Rikosepäilyt liittyvät laajaan ihmiskaupparikostutkintaan, jossa thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen Suomessa hyväksikäytön uhreiksi.

Juttua täydennetty 28.10. kello 16.57. Lisätty tieto ministeriön sisäisestä tarkastuksesta.