Oulu

Niina Kuhta on nähty televisiossa muun muassa Say Yes to the Dress Suomi -ohjelmassa ja Suurin pudottaja -ohjelmassa. Kuva: Pekka Kallasaari

– Onhan tämä mieletön tila, hää- ja juhlapukujen erikoisliike Niinattaren toimitusjohtaja Niina Kuhta huokaa.

Hän on vastikään pystyttänyt Oulun Torikadun Vanhan apteekin taloon yrityksensä nimeä kantavan myymälän.

– Minulla oli jo toinen tila katsottuna, mutta tämä oli niin upea, etten voinut sivuuttaa tätä. Yritin, mutta ei onnistunut.

Helsingissä tähän asti toiminut yritys on useana vuonna valittu Suomen parhaaksi hääpukuliikkeeksi.

– On monen sattuman summa, että tulin Ouluun. Mun mies on Oulusta. Vietän täällä paljon aikaa. Rakastan tätä kaupunkia. Täällä on oma kiva tunnelma.

Kuhta perusti Niinatar-yrityksen vuonna 2005 vain 23-vuotiaana samalla kun suunnitteli omia häitään.

– Opiskelin liiketaloutta ja olin ison tavaratalon sisäänostossa hommissa. Tein Niinattaren silloin ikään kuin koulutyönä.

Kuhta oli asunut aiemmin Amerikassa ja pistänyt merkille, ettei Suomessa ollut sellaisia pukuja, joita hän olisi halunnut. Samaa valittelivat muutkin.

– Siitä se lähti.

Puvut esille

Niina Kuhta kertoo käyneensä korona-aikana läpi kaikki tunnetilat, kun ihmiset ovat siirtäneet juhlia.

– Minulla oli kaksi vaihtoehtoa: joko lopettaa kokonaan tai laajentaa. Omaksikin yllätykseksi lähdin tähän suuntaan. Ajattelin, että nyt on aika juhlia. Ihmisillä on niin paljon patoutunutta tarvetta juhlia.

Hiljaisina hetkinä hän kävi kuitenkin tekemässä töitä koronajäljityksessä ja koronarekassa.

– En halunnut lomauttaa henkilökuntaa. Korona ahdisti niin paljon, että halusin tehdä jotain. Siellä pääsi niin lähelle, ettei koronaa enää pelännyt.

Kuhta päätti luopua Helsingin suuresta varastotilastaan ja laittaa sen sijaan hää- ja juhlapuvut esille Ouluun.

– Kukaan ei käy varastossa. Ajattelin, että puvut täytyy saada esille. Tällä hetkellä pukujen toimitusajat ovat 6–8 kuukautta. Myymme jo täyttä häkää vuodelle 2023.

Elämyskauppaa

Trenditietoinen morsian pukeutuu Niina Kuhtan mukaan tulevana kesänä johonkin sellaiseen, missä näkyy persoona.

– Halutaan hihoja tai olkaimia, mutta aika simppeleitä pukuja pienellä twistillä. Puku edustaa morsianta. Voi olla vaikka joku huntu, missä on joku perinnejuttu. Sulhasilla smokki on ihan ykkönen.

Kuhta kertoo, että ala on muuttunut vuosien saatossa todella rajusti.

– Tämä ei ole enää myymälätyöskentelyä – tämä on elämyskauppaa. Sitä se on ollut viimeiset 5–10 vuotta. Meidän tehtävä on myös tarjota elämyksiä ja fiiliksiä.

Vielä toistaiseksi Kuhta kutsuu Helsingin myymäläänsä päämyymäläksi, mutta hän ei ihmettelisi, jos tilanne keikahtaisi toisinpäin.

– Vihaan pääkaupunkiseutuajattelua. Sellaista, että vain sieltä voisi saada mieleisensä hääpuvun. Morsiamet tykkäävät matkustaa pitkiäkin matkoja puvun takia. Tästä voi hyvinkin tulla johtokeskus.