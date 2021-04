Huhtikuussa 1990 Hubble-teleskooppi laukaistiin avaruuteen. Se pystyy ottamaan ennennäkemättömän tarkkoja kuvia kaukaisista kohteista, ja tämän ansiosta siitä on tullut yksi tähtitieteen tärkeimpiä työkaluja. Kuva: NASA BBC

Televisio tänään

Hubble - teleskoopin tarina

Väreissä loistavat tähdet, kiehtovat planeetat ja tähtisumut, joiden kutsuminen jättimäisiksi on vähättelyä: upea BBC-dokumentti alkaa kuvilla, joihin joku Luke Skywalker voisi singahtaa millä hetkellä vain. Silti ne ovat todellisuutta, koostettu maapalloa kiertävän teleskoopin välittämästä datasta. Huhtikuussa 1990 radalleen asettunut Hubble voi kaukaa näyttää savustuspöntöltä, mutta se on taikaputki, jonka kautta ihminen on päässyt omin silmin ihmettelemään maailmankaikkeutta. Astronautit ja tutkijat kertovat, millaista työtä se on vaatinut.





TV1 klo 19.00