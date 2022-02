The Bad Luck Love on urbaani rakkaustarina Alista (Jorma Tommila) ja Inkasta (Maria Järvenhelmi) sekä uuden alun vaikeudesta. Kuva: Yle Kuvapalvelu

Bad Luck Love

Yle Teema & Fem klo 21.50





Keski-ikäinen nuorisorikollinen on masentava näky. Olli Saarelan elokuva ei pääse siitä yli oikein millään, vaikka parhaansa mukaan yhdisteleekin lainsuojattoman romantiikkaa ja katujen karheutta. Heikki Färmin kuvauksessa on toki betonin hajua ja urbaania sykettä, eikä Jorma Tommila ole kai ikinä tehnyt mitään keskinkertaista. Pikkurikollisten porukassa pomoileva Ali on klassisten gangsterien sukua: kroonisella elämäntuskalla leimattu ukko, joka yrittää pinnistellä irti väkivallan kierteestä. Sääli vain, ettei ympärille löytynyt oikein mitään yhtä vakuuttavaa. Vuonna 2000 Bad Luck Love oli kuin pinnallinen lähiöversio Aleksi Mäkelän edellisvuoden Häjyistä. Lähiöromanssi Inkan (Maria Järvenhelmi) kanssa tuntuu kovin tällätyltä. Giant Robotin musiikki kyllä potkii, mutta sekin on valittu yhdeltä ja samalta levyltä. (Suomi 2000)

Jossain on railo

TV1 klo 13.25





Valentin Vaalan melodraamassa on teknisiä ongelmia, mutta Hella Wuolijoen tekstin tunnelataus välittyy. Ansa Ikonen on lujaluontoinen emäntä, joka sulaa rekimatkan vällyjen alla. Vanhasuomalainen kutkuttelu puuttuu romanssista täysin. (Suomi 1949)