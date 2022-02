John Burnham Schwartzin samannimiseen romaaniin perustuva Reservation Road on tarina vihasta, kostosta ja rohkeudesta. Yliajetun pojan isää esittää Joaquin Phoenix.

Reservation Road

TV5 klo 21.00





Yksi isä on illalla palaamassa lapsensa kanssa pelistä, toinen lapsensa treeneistä. Sitten sattuu nopeana sarjana onnettomuus, kuolema ja paniikkipako onnettomuuspaikalta. Reservation Road rakentaa jännityksensä syvän murheen ja perhetragedian varaan, missä on riskinsä. Tunneskaala on taatusti viritetty, ja kovan luokan näyttelijät (Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix ja Jennifer Connelly) tulkitsevat sitä taitavasti, sielut solmussa. Ohjaaja Terry Georgekin yrittää paneutua tilanteeseen niin tasapuolisesti kuin mahdollista. Myös yliajajan tuntema tuska muistetaan. Rakennelma on herkkä ja vereslihainen, eikä ikävä kyllä pääse kompuroimatta maaliin.

Tuntuu, että Reservation Roadin sisällä on kätkössä toinen, parempi elokuva, joka ei vain ikinä oikein noussut pintaan. Ensiesitys. (USA 2007)