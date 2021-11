Urbaanisti sykkivä kuvaus Fallen Angels kertoo alamaailman yksinäisistä antisankareista, joiden tarinat kuljettavat katsojaa Hongkongin öisillä kaduilla ja kuppiloissa. Kuva: Block 2 Pictures / Yle

Fallen Angels

Yle Teema & Fem klo 21.45





Kuulun itse Wong Kar-Wain faneihin, mutta ymmärrän kyllä niitä, joita alkaa tympäistä, kun hongkongilaisohjaaja jättää juonen vähemmälle ja keskittyy liikkuvien kuviensa neonvilinään. Fallen Angels on vahvasti sitä maata. Palkkamurhaajan (Leon Lai), tämän kumppanin (Michelle Reis) ja mykän murtomiehen (Takeshi Kaneshiro) kohtalonyhteydessä on yksinäisyyden runoa. Omalla tavallaan langennut on heistä jokainen. Viikko sitten esitetyn (ja Yle Areenasta löytyvän) Chungking Expressin lämpö vaihtuu viileämpään alakuloon. Erikseen pitää ylistää kuvaaja Christopher Doylen elohopeaista työskentelyä. Suurkaupungin näkymät ja ihmisten mielenmaisema sulavat yhteen. (Hongkong 1995)

Voi veljet, mikä päivä

TV1 klo 13.15





Veikko Itkosen ja Sakari Jurkan farssia oli mukana kirjoittamassa Pentti Saarikoskikin, mutta kirjallinen kunnianhimo taikka myyttinen meno eivät lopputuloksesta varsinaisesti silmille hyppää. Koomikko Eemeli vetää vähän hillitympää linjaa johtajana, jonka hermoloma mökillä menee mylläkäksi. Osasyyllinen on oma poika, Antti Litjan esittämä Fritsu. (Suomi 1961)