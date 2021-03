Timo K. Mukan romaaniin perustuva Mollbergin elokuva nuoresta Martasta, poromies Oulasta ja heräävästä seksuaalisuudesta 1940-luvun Lapissa. Kuva: Rm-tuotanto

Maa on syntinen laulu

★★★ Tuskin on minuuttiakaan kulunut, kun ukko potkaisee koiraa. Kohta syntyvä vasikka pilkotaan emälehmän sisään. Välissä ehditään puukottaa renki kuoliaaksi. Vain jälkimmäisin kohtaus on lavastettu. Rauni Mollbergin tapa tehdä elokuvia nostaisi tänään mediatsunamin. Veikko Aaltosen tuore Dinosaurus-dokumentti tulee taatusti herättämään keskustelua. Timo K. Mukan romaani Lapin tytön seksuaalisesta heräämisestä huokui kansanballadin henkeä. Mollbergin draamassa se pikemminkin ruhjotaan läpi. Maritta Viitamäki on kyllä aito roolissaan. (Suomi 1973)

