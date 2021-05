Anomalisa on sydäntäsärkevä elokuva rakkauden etsimisen kipeydestä. Pääosissa ovat nuket. Kuva: Paramount Pictures

Televisio tänään

Anomalisa

Yle Teema & Fem klo 21.25





Terapeutit sanovat, että seksi on kiva juttu ja elämän suola, mutta voi se olla surullistakin. Niin kuin se elämäkin. Charlie Kaufman ja Duke Johnson kertovat muun muassa siitä pakahduttavassa aikuisten animaatiossaan. Michael on keski-ikäinen, perheellinen self help -kouluttaja, joka kohtaa puhematkallaan Lisan. Asiakaspalvelun herkkä nainen erottuu kaikista muiden ihmisten nukkemaisesta massasta. Vieraantumisen ja kosmisen yksinäisyyden draama pohjautuu Kaufmanin omaan näytelmään. Alakulon ääninä kuullaan David Thewlisiä ja Jennifer Jason Leighiä. (USA 2015)

The Game - Oletko valmis peliin?

Kutonen klo 21.00





Ainakin Suomessa David Fincherin jännitysdraama meni ensi-iltansa aikoihin hiukan yli hilseen. Pakohuoneet ja sen sellaiset seikkailupelit olivat vielä aika tuntemattomia, ja juuri sellaisen Michael Douglasin esittämä bisnesmies velipojaltaan Sean Penniltä lahjaksi saa. Nyt laji on tullut tutummaksi, ja ymmärrettävämpää on myös elokuvan piiloteksti. Päivänsankarin kokemat höynäyttelyt käyvät vaikka ennustukseksi ja vertauskuvaksi totuuden jälkeisestä ajastamme. (USA 1997)