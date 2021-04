Näyttelijä-äidin perheessä roolit ovat menneet sekaisin. Kun kuvaan astuu vieras mies, tilanne karkaa käsistä. Poika Ilmaria näyttelee Samuli Niittymäki ja äiti Leilaa Elina Knihtilä. Kuva: Olli Karttunen

Televisio tänään

Hyvä poika





Elina Knihtilä on näyttelijä Leila, joka lähtee poikiensa kera lööppejä karkuun kesähuvilalleen. Samuli Niittymäki on äidistään mustasukkainen nuori Ilmari. Eetu Julin on alakouluikäinen Unto, joka tarkkailee ja kiertelee maisemissa. Kesävieraista paikalle jää Eero Ahon esittämä kirjailija Aimo. Asetelmat vihjaavat kevyttä kesäkomediaa, mutta Zaida Bergrothin tiivis psykologinen draama kertoo hankalista asioista ja ikävistä ihmisistä. Ahdistus sakenee tehokkaasti, eikä Anna Paavilainen kyliltä saapuvana Karitana sitä ainakaan helpota. (Suomi 2011)

TV2 klo 21.00