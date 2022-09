Cannesin festivaalin pääpalkinnon voittanut sydäntäsärkevä elokuva kertoo pikkurikollisten perheestä, joka ottaa hylätyn pikkutytön huostaansa. Odottamaton tapahtuma panee heidän yhteiselonsa koetukselle. Kuva: Cinema Mondo / Yle

Shoplifters – perhesalaisuuksia

Edvin Laineen ja kumppaneiden vanhoissa Suomi-leffoissa oli lämminhenkisiä pikkukonnia, suurisilmäisiä orpolapsia, elämänviisautta jakelevia vanhuksia ja turmion teille ajautuneita tyttöjä, joiden sydämet olivat puhdasta kultaa. Niin on Hirokazu Kore-edan Cannes-palkitussa japanilaiselokuvassakin, mutta takin alle puhaltavat nykymaailman kylmät tuulet.

Mies nimeltä Osamu Shibata (Lily Franky) on eräänlainen isä myymälävarkaiden perheessä, jossa lämmin yhteistunne on biologista sukulaisuutta tärkeämpää. Lain nurjalla puolella ollaan, mutta kun vastaan osuu laiminlyöty pikkutyttö Yuri (Miyu Sasaki), tätä ei hennota palauttaa takaisin riitaiseen kotiin. Näpistys on Japanissa tabu, mutta Shoplifters muistuttaa, että kun turvaverkot pettävät, se voi olla ainoa vaihtoehto. Ja jos nuudelia saadaan, se ryystetään yhdessä ja äänekkäästi, sillä jokainen perheateria voi olla viimeinen. (Japani 2018)