Pete (Paul Rudd) ja Debbie (Leslie Mann) täyttävät 40. Heidän lapsensa vihaavat toisiaan, yritykset ovat konkurssin partaalla ja ihmissuhteet rakoilevat.

Televisio tänään

This is 40

★★★ Judd Apatowin vakavassa komediassa mennään vähemmän kepeästi kohti keski-ikää. Leslie Mann ja Paul Rudd esittävät Debbietä ja Peteä, jotka tulivat tutuiksi jo ohjaajan komediassa Paksuna (2007). Parisuhteessa ollaan ja perhekin on perustettu, mutta käyttöohjeita ei tullutkaan pakkausten mukana. Mitään oikeasti uutta ja ennen kokematonta ei epätietoisesta elämänvaiheesta kerrota, mutta juuri se kokemus elokuvaa lämmittääkin: kotisohvalla on helppo nyökytellä, että tommoista se just on. Ja myötätuntoinen hykerrys päälle. (USA 2012)

TV5 klo 21.00