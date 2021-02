Tarik Saleh’n ohjaamassa noir-vaikutteisessa trillerissä liikutaan Egyptin isokenkäisten ja korruptoituneiden poliisien piireissä. Kuva: Atmo Production

Televisio tänään

Nile Hiltonin tapaus

Fares Fares on tuttu veljensä Josef Faresin komedioista ja tanskalaisista Carl Mørk -sarjan jännäreistä. Ruotsalaisella näyttelijällä on libanonilaiset juuret, mutta ohjaaja Tarik Saleh vei hänet isänsä kotimaahan Egyptiin. Noreddin Mostafa on ketjussa polttava ja lahjuksia nappaileva kairolainen poliisi, joka ei hellitä laulajattaren murhan tutkimuksista, vaikka tapaukseen liittyy vaikutusvaltaisia miehiä. Terävä jännäri sai ajan poltetta arabikevään kuohunnasta ja tosipohjaa libanonilaislaulaja Suzanne Tamimin murhasta. (Ruotsi/Tanska 2017)





Yle Teema & Fem klo 21.45