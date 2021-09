Rikas dekkarikirjailija ja hänen vaimonsa vienyt työtön näyttelijä selvittelevät välejään, kun molemmat punovat kilvan ovelia suunnitelmia toisen nöyryyttämiseksi ja kenties jopa murhaamiseksi. Pirullista peliä -elokuvan pääosissa ovat Michael Caine ja Jude Law. Kuva: Sony Pictures Classics

Pirullista peliä

Vuoden 1972 Pirullista peliä (Sleuth) oli teatraalinen elokuva, ja Kenneth Branaghin uusintaversio on sitä vähintään yhtä paljon. Johtuisikohan koronasta ja kulttuurikiellosta, että semmoinen ei nyt entiseen malliin rasitakaan? Anthony Shafferin näytelmää ja kahden kovan luokan tulkin työskentelyä on mukavaa seurata edes tv:stä. Michael Caine esitti muinoin nuorta näyttelijää, joka muhinoi kuuluisan rikoskirjailijan vaimon kanssa. Nyt hän on itse se vanha dekkaristi, jonka kutsu nuorelle Jude Law’lle ei tule aivan viattomin aikein. Omat pelinsä on päällä jälkimmäiselläkin.

Sukupolvet kohtaavat ketun- ellei jopa sudenhännät kainalossaan. (Britannia/USA 2007)