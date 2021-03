Rikosjännärissä naisetsivä Erica Bell (Nicole Kidman) lähtee pakkomielteisesti ja keinoja kaihtamatta etsimään jengipomoa ja murhaajaa kaukaa menneisyydestään. Kuva: Sabrina Lantos

Destroyer





Karyn Kusaman rikosjännärin pääroolissa Nicole Kidmanin kliinisen sileä hipiä on kuin pois pyyhitty. Losangelesilaiskyttä Erica Bellissä näkyvät vuosikausien pettymysten ja ketjupolton jäljet. On helppo uskoa, että kyyneleet ovat kuluneet loppuun. Väripatruunan tahrima seteli on lähtölaukaus matkalle nykypäivässä ja menneessä. Jälkimmäisessä niistä vähän tutumman näköinen tähti on solutuskeikalla rikollisten parissa. Heidän maailmastaan elokuva ei saa pitävää otetta, mutta tyttären hahmo (Jade Pettyjohn) tuo Ericaakin lähemmäs. Ensiesitys. (USA 2018)

TV2 klo 21.00