Juokse, Uje, juokse!

Yle Teema & Fem klo 21.00





Vuonna 1991 perustettu Doktor Kosmos on ruotsalainen bändi, jonka lauluissa yhdistyvät arkiset havainnot, poliittiset aiheet ja naiivi huumori. Laulusolisti Uje Brandeliusilta diagnosoitiin vuonna 2016 Parkinsonin tauti, jonka pohjalta tämä työsti omaelämäkerrallisen näyttämöteoksen. Henrik Schyffert puolestaan ohjasi siitä Brandeliusin näköisen tulkinnan. Tukholman esikaupungissa Bredängissä on aika betoniset maisemat, mutta elokuvan tunnelma on kotoisa. Mukana ovat muutkin perheenjäsenet. Kun tautidiagnoosi iskee, heidän läsnäolonsa on sekä ahdistavaa että tarpeen.

Välillä Juokse, Uje, Juokse! on mutkatonta perhedraamaa, välillä pysäyttävää tragikomediaa, ja sitten taas maailman arkisinta musikaalia. Kaikella on kuitenkin tarkoitus: elämän arvokkaat asiat menevät puntariin. Ensiesitys. (Ruotsi 2020)