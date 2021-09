Maaginen hyvän tuulen draamakomedia kertoo urbaanista ongelmanuoresta ja Uuden-Seelannin sademetsissä asuvasta, yhtä jöröstä kasvattisedästä. He pakenevat yhdessä erämaahan. Pääosissa ovat Julian Dennison ja Sam Neill. Kuva: Majestical Pictures Limited

Hunt for the Wilderpeople

Yle Teema & Fem klo 21.15





Uuden-Seelannin luonnossa on vehreää runsautta, jolla saa myyttistä tunnelmaa muuallekin kuin Hobitti-spektaakkeleihin. Sen tietää myös sikäläinen Taika Waititi, joka ennen isoimpia kansainvälisiä menestyksiään (Thor: Ragnarök ja Jojo Rabbit) ohjasi lähtökohdiltaan arkisen draamakomedian ja kasvutarinan. Nuori Ricky (Julian Dennison) määrätään huostaan otettavaksi, koska on kaupungissa joutunut huonoille teille. Sam Neill on hänen yrmeä kasvattisetänsä Hec, joka asuu takametsissä. Kun kaksikko joutuu pakosalle, pääsevät ohjaaja Waititille tyypillinen myötätunto, rosoinen ennakkoluulottomuus ja äkkiväärä huumori herkullisesti pintaan. Ensiesitys. (Uusi-Seelanti 2016)

Kaksinaamaista peliä

Frii klo 23.00





Amerikkalaisella Julia Robertsilla ja britti Clive Owenilla näyttäisi olevan kivaa keskenään Tony Gilroyn jekkuilevassa vakoojatarinassa. Molemmat ovat agentteja, jotka ovat siirtyneet valtion leivistä kosmetiikkateollisuuden palvelukseen, ja sehän on likaista peliä se. Paul Giamattin ja Tom Wilkinsonin pomotason valtataistelu vaikuttaa heihinkin. (USA 2009)